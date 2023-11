Donna truffata sui social, finto innamorato a processo

Cingoli (Macerata), 8 novembre 2023 – Con promesse di amore eterno e di una vita felice insieme, in poco più di un mese avrebbe convinto una donna a dargli 15.500 euro. Per questo ora si trova sotto processo con l’accusa di truffa Ildo Carloni, 35 enne di Tolentino.

I fatti sarebbero avvenuti tra novembre e dicembre del 2019. Tramite un social network specializzato negli incontri, una 56enne residente a Cingoli avrebbe conosciuto il tolentinate, che però le avrebbe detto di chiamarsi Marco. Dopo un po’ i due si sarebbero scambiati i numeri di telefono, e dopo qualche telefonata si sarebbero incontrati di persona. La donna si sarebbe infatuata del 35enne, che avrebbe manifestato di ricambiare i suoi sentimenti. Lui però ben presto avrebbe iniziato a parlare di qualche difficoltà economica. Prima le avrebbe chiesto un prestito di 6mila euro, per pagare un’auto, così lei l’8 novembre avrebbe prelevato 2.500 euro e glieli avrebbe dati, e qualche giorno dopo ne avrebbe presi altri 500.

Poi lui, dicendosi sempre innamoratissimo, le avrebbe detto che era morto il compagno della madre: servivano 2mila euro per il funerale. A quel punto il tolentinate avrebbe iniziato a parlarle di andare a vivere insieme, e delle spese necessarie, così l’avrebbe convinta a prendere un prestito di 15mila euro, che lei avrebbe restituito in 72 rate, arrivando alla fine a pagare – con gli interessi – 22.800 euro.

Avuto il prestito, Carloni le avrebbe chiesto di fare un bonifico di 3mila euro a una donna, per l’auto. Poi l’11 dicembre avrebbe chiesto altri 500 euro, per pagare l’avvocato che si stava occupando della sua separazione. Il giorno dopo sarebbero serviti ancora 500 euro, perché la vettura aveva bisogno subito di manutenzione. Il 15 dicembre, ci volevano 500 euro per pagare l’affitto di casa. Il 16 e il 18 poi il tolentinate avrebbe sostenuto che la madre fosse ricoverata: bisognava pagare il notaio per sbloccare l’eredità, e lei gli avrebbe dato altri 3mila euro. A quel punto, la donna si sarebbe insospettita. Dato che il 35enne le aveva detto di conoscere una persona nel suo paese, la 56enne sarebbe andata da lui mostrandogli una foto, e così avrebbe scoperto che quello che le si era presentato come Marco aveva un altro nome, e che le cose non stavano come le era sembrato. Amareggiata e delusa, la donna lo aveva denunciato. Ieri, alla prima udienza, la 56enne si è costituita parte civile con l’avvocato Sara Scalpelli. Poi il giudice Belli ha rinviato il processo a giugno per sentire i primi testimoni dell’accusa, citati dal pm Raffaela Zuccarini. Carloni, difeso dall’avvocato Sergio Ariozzi, ieri sostituito dalla collega Silvia Vigoni, potrà dare la sua versione in merito alla vicenda.