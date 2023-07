Donna ubriaca reagisce alla polizia e dà in escandescenze: denunciata

Una donna semina il caos in pieno centro e viene fermata e denunciata dalla polizia. L’altra sera, in tardo orario, una volante del Commissariato è dovuta intervenire in via Duca degli Abruzzi dove era stata segnalata la presenza di una donna in stato psico fisico alterato, con al seguito un cane di grossa taglia. Con il suo comportamento, probabilmente causato dall’alcool, stava disturbando i passanti, in una serata in cui il centro si era animato per l’evento del ’Mercoledì dello Shopping’. All’arrivo degli agenti la donna è stata identificata: ha 51 anni ed è residente in provincia di Macerata. Alla vista delle divise ha dato in escandescenze e ha provato a reagire al fermo, tentando di divincolarsi e colpire gli agenti con calci e pugni. E’ stata riportata pazientemente alla calma e poi ha dovuto affrontare le conseguenze ed è stata denunciata in stato di libertà. Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il cane che aveva con sé è stato prelevato e affidato al personale del Servizio Sanità Animale, quindi consegnato in custodia presso il canile sanitario di Civitanova dove se ne prenderanno cura.