"Donna vita libertà", l’incontro del Pd

"Donna vita libertà: la lotta delle donne per i diritti di tutti". Questo il titolo dell’incontro, organizzato dal Pd locale, in programma domani sera, alle 21.15, nella sala Boccabianca in via Trento, a Potenza Picena. "In occasione della Festa della Donna, il circolo Pd di Potenza Picena invita i cittadini a una serata in cui si potranno ascoltare alcune significative testimonianze di donne afghane e iraniane, simbolo del coraggio, della determinazione e della lotta in difesa dei diritti delle donne in tutto il mondo – spiegano i dem in un comunicato –. Un’occasione per manifestare concretamente solidarietà verso chi lotta ancora oggi per affermare diritti e libertà. Sarà possibile contribuire con una donazione all’Amad (Associazione Multietnica Antirazzista Donne) Ancona che ha reso possibile questa serata e che si occupa quotidianamente di portare il proprio aiuto dove più è necessario".