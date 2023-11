Donne, amore e violenza. Se ne parla a Unicam

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’università di Camerino contro la violenza sulle donne, il Comitato unico di garanzia dell’ateneo e il prorettorato a benessere, persona e opportunità, organizzano domani pomeriggio il convegno "La manipolazione tossica: quando l’amore diventa una trappola". Si svolgerà nella sala convegni del rettorato alle 16, per un confronto con docenti ed esperti. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione Giustizia Donna, Aspic Psicologia Marche e Posto Occupato, con il patrocinio del Comune e dell’Ambito territoriale sociale 15 di Macerata e della cooperativa sociale On the Road. A moderare gli interventi Stefania Silvi, presidente del Cug Unicam.