Donne ancora più povere La metà dei pensionati sotto la soglia di povertà

di Franco Veroli

"Il 56,5% dei pensionati Inps della provincia di Macerata incassa un assegno inferiore a 750 euro lordi. Questo vuol dire che 6 su 10 si trovano sotto la "soglia di povertà", un indice che si alza se riferito alle donne, visto che quelle "povere" sono il 70,7% del totale". Così Romina Maccari, segretaria dello Spi Cgil di Macerata, sintetizza il quadro che emerge dai dati dell’Osservatorio dell’Istituto di previdenza (escluse le gestioni dei lavoratori pubblici) elaborati dall’Ires delle Marche.

Le prestazioni pensionistiche e assistenziali attualmente erogate dall’Inps in provincia sono 106.133: 61mila pensioni di vecchiaia (il 57,9% del totale), 4mila pensioni di invalidità (4,5%), 21mila pensioni ai superstiti (20,5%), 2mila pensioniassegni sociali (2,3%) e 15mila prestazioni a invalidi civili (14,8%). L’importo medio delle pensioni è di 913 euro lordi, con valori che oscillano tra i 477euro per le pensioni di invalidità e i 1.167 euro per le pensioni di vecchiaia. Gli importi delle pensioni di vecchiaia sono di gran lunga inferiori a quelli nazionali: 193 euro lordi medi mensili in meno. Particolarmente significativa è la differenza negli importi delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti che, in provincia, sono di 1.423 euro, ovvero 157 euro mensili in meno rispetto ai valori medi nazionali, anche se superiori rispetto al valore medio regionale di 98 euro. Significativa è la differenza tra uomini e donne: se i primi percepiscono mediamente 1.442 euro lordi mensili, l’importo corrisposto alle donne è di 863 euro, ovvero 578 euro in meno rispetto agli uomini. Se il confronto si fa solo per il lavoro dipendente la differenza è ancora più marcata: una media mensile di 1.846 euro per gli uomini, 998 per le donne, vale a dire 848 euro in meno.

Interessanti sono i dati riferiti al numero delle pensioni distinte per classi di importo, da quelle più povere a quelle più ricche. Una su cinque, 20.847 (il 19,6% del totale), non raggiunge 450 euro lordi mensili mentre sono 39.097 (il 36,8%), quelle comprese tra 500 e 749,9 euro: complessivamente questi due gruppi, sotto alla soglia di povertà, fanno il 56,5%. Quelle tra 750 e 999,9 euro sono 11.548 (il 10,9% del totale), quelle tra 1.000 e 1.499,9 euro sono 17.657 (il 16,6%), quelle tra 1.500 e 1.999,9 sono 9.397 (l’8,9%), quelle tra 2mila 2.999,9 sono 5.885 (il 5,5%), quelle da3mila euro in su sono 1.702 (l’1,6%).

Un quadro che allarma lo Spi Cgil. "Da anni rivendichiamo la corretta applicazione del meccanismo della perequazione, vale a dire l’adeguamento del valore della pensione all’inflazione", sottolinea la Maccari. "La mancata rivalutazione delle pensioni dal 2014 al 2020 – prosegue - ha comportato per i pensionati una perdita economica ingiusta e non recuperabile. Con il Governo Draghi si era giunti all’impegno di ’scongelare’ nel 2023 il sistema perequativo e applicarlo come previsto per legge, impegno venuto meno con la nuova Legislatura. Un adeguamento, ad onor del vero c’è stato, applicando però un sistema inadeguato. Senza un provvedimento idoneo da parte dell’attuale Governo, si potrebbe intervenire sulla 14esima mensilità, ampliando la platea degli aventi diritto. "E, poi – conclude la Maccari – è urgente rivedere le regole fiscali per il reddito da pensione. Quest’ultimo, infatti, a parità di importo lordo, rispetto a un reddito da lavoro dipendente, ha un prelievo fiscale più alto e, di conseguenza, un importo netto più basso. Ma quando si va a fare la spesa i prezzi per lavoratori o pensionati sono uguali".