Donne e diritti civili: film piacevole e dibattito interessante

Un bel cineforum è andato in scena nella sede del centro socio-culturale e ricreativo per la terza età "Anni d’Argento", in via Sarpi a Porto Recanati, dove nei giorni scorsi è stato proiettato il film "Il diritto di contare". Subito dopo la visione, ha fatto seguito un dibattito tra i presenti. A partecipare c’erano pure l’assessore al Commercio Stefania Stimilli e la consigliera con delega all’associazionismo Maria Teresa Zaccari. "L’incontro ha visto una buona partecipazione sia di iscritte che di iscritti al nostro centro, e poi di due rappresentanti dell’Amministrazione comunale – spiega il direttivo di "Anni d’Argento", guidato dal presidente Paolo Bruognolo -. Interessanti e significativi sono stati gli interventi al momento del dibattito, incentrati sulle tematiche del film, sulla situazione lavorativa delle donne in Italia, sui diritti civili ancora negati in molte nazioni nel mondo".