Donne e prevenzione. Le visite gratuite

Per l’8 marzo, l’Ast organizza, negli ospedali di Macerata e Civitanova, una serie di iniziative gratuite dedicate alle donne, centrate sulla prevenzione. Tutte le visite necessitano di prenotazione.

L’ospedale di Macerata organizza visite senologiche e ecografie mammarie gratuite. Le donne non iscritte alla Lilt possono prenotarsi chiamando lunedì il numero 0733.2572311, dalle 9 alle 10. Le iscritte Lilt devono inviare una mail a macerata@lilt.it, indicando nome, cognome, telefono e tipo di visita da prenotare (ecografia o visita senologica).

Le visite gratuite saranno effettuate martedì 11 marzo: 4 visite senologiche per non iscritte Lilt nel reparto di Senologia, dalle 12.30, al secondo piano dell’ala vecchia dell’ospedale; 4 visite senologiche per iscritte Lilt dalle 12, nel reparto di Oncologia; 4 visite senologiche per non iscritte Lilt dalle 13 nel reparto di Oncologia; 3 ecografie mammarie nel reparto di Radiologia per iscritte Lilt dalle 12.30; 3 ecografie mammarie per non iscritte Lilt dalle 13.30.

Il programma organizzato dall’ospedale di Civitanova per dopodomani: 10 visite ginecologiche, a cura dello specialista, nell’ambulatorio del reparto di Ginecologia, al secondo piano (per prenotare 0733.823052 oggi dalle 11.30 alle 13.30); 6 visite proctologiche nell’ambulatorio chirurgico (0733.823613 oggi dalle 10 alle 11.30); 4 visite uro-ginecologiche nell’ambulatorio urologico (0733.823613 oggi dalle 9 alle 10).