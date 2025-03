Donne e Resistenza, va in scena lo spettacolo ideato da Marconi

Al via la settima edizione della rassegna culturale "Potenza delle Parole", ideata dallo scrittore Roberto Marconi e organizzata dall’Anpi "Scipioni e Cutini" di Potenza Picena con il contributo del Comune. Il primo appuntamento ci sarà venerdì alle 21.15, nei locali della Delegazione comunale di Porto Potenza, e verrà presentato da Francesca Morbidoni (vicepresidente dell’Anpi locale) e Cinzia Canale (anche lei nel direttivo). Subito dopo spazio alla compagnia Calabresi Tema Riuniti che metterà in scena lo spettacolo "La Resistenza delle donne", con le attrici Liliana Ciccarelli (regista), Antonella Gentili, Jessica Vesprini e Fulvia Zampa. La serata sarà interamente dedicata alle donne potentine partigiane e del gruppo d’azione patriottica: Seconda Ciriaci, Maria Ghirardelli, Anna Giustozzi, Maria Pierini, Maria Scortechini e Giovanna Spadellini. Per info: 3296420590 o scipioniecutini@gmail.com.