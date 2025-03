Donne e sport in Europa. Mostra di Carolina Morace

Sarà visitabile anche oggi, dalle 10 alle 18, la mostra dal titolo "Le donne e lo sport in Europa", ospitata nella Gaba.Mc di piazza Vittorio Veneto a Macerata. L’esposizione è stata promossa da Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex calciatrice, che è arrivata ieri in città per il taglio del nastro. In mostra 27 immagini di donne dello sport, una per ogni Paese dell’Unione Europea. "La mostra – ha detto Morace – ha riscosso uno straordinario successo anche a Macerata, coinvolgendo tantissimi cittadini. Un sentito ringraziamento a Piergiorgio Capparucci, direttore dell’Accademia di belle arti, per aver gentilmente concesso lo spazio. Grazie ai consiglieri comunali M5S Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti per il prezioso supporto, a tutti gli attivisti e ai tanti che hanno partecipato. Ringrazio per la loro presenza – ha concluso l’ex calciatrice – anche il deputato Giorgio Fede, la consigliera regionale Marta Ruggeri, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e tutte le altre forze politiche che non hanno voluto mancare all’evento".