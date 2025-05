Donne e Tso, il libro di Tartufoli alla biblioteca "Mario Ciocchetti"

Venerdì, alle 21, alla biblioteca "Mario Ciocchetti" di Belforte verrà presentato il libro "Tso diario di un ricovero obbligato" di Loretta Tartufoli (nella foto). "L’autrice dà voce a donne che la società, ancora oggi, tende ad etichettare con la crudele semplicità di una parola: pazze – spiega il responsabile della biblioteca, consigliere comunale Elio Carfagna –. Vengono colte le sfumature e le complessità delle persone che vivono nel reparto psichiatrico di un mondo che ancora fa fatica a comprendere la profondità delle anime femminili, rifugiandosi troppo spesso in diagnosi superficiali e stereotipi che stigmatizzano il desiderio di essere autentiche, senza compromessi, e la necessità di adattarsi alle aspettative sociali. L’autrice non si limita a raccontare le vite di queste donne; le svela, le illumina dall’interno, con rispetto e amore per ogni piega di dolore e di resistenza. Le donne descritte da Loretta non sono pazze: sono esseri umani complessi, pieni di dolore, speranza, talento, desideri inappagati, ricordi spezzati".