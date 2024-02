Donne mediorientali: incontro con Tancredi

Oggi, dalle ore 17, la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino ospita il primo di tre appuntamenti della rassegna “La dea in biblioteca. Da Le Mille e una notte a Donne Vita Libertà” nell’ambito del progetto ’I racconti della dea Feronia’, primo classificato nella categoria delle medie città nel bando “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura. L’iniziativa propone tre pomeriggi, i prossimi sono in programma venerdì 1° e giovedì 7 marzo, con la scrittrice Lucia Tancredi che racconterà e presenterà storie e

libri della letteratura femminile mediorientale.