“Torniamo ai tempi delle donne in minigonna che dovevano aspettarsi di essere stuprate”

Macerata, 21 ottobre 2025 – Accusato di aver abusato di una studentessa 17enne, era stato assolto dal tribunale di Macerata perché le parole di lei non erano state ritenute credibili.

La corte aveva ritenuto che la ragazza, che prendeva la pillola e aveva accettato di appartarsi con lui, non fosse credibile nonostante il referto del pronto soccorso e i mesi di psicoterapia a cui poi si era sottoposta.

Ma oggi il caso sarà riesaminato dalla corte d’appello di Ancona, a cui si è rivolta la giovane.

La serata al pub, il rapporto sessuale, la denuncia della violenza

I fatti risalgono all’estate del 2019. La 17enne era arrivata nell’entroterra maceratese per seguire le lezioni di italiano in un centro studi. Qui con una amica aveva conosciuto dei ragazzi, e una sera il gruppo si era ritrovato in un pub.

Alla fine della serata, la 17enne era rimasta in auto con un 25enne del posto. Tra i due c’erano state alcune effusioni, e poi un rapporto sessuale, dopo il quale la ragazza era scesa dall’auto per tornare a casa a piedi.

In seguito, confidandosi con l’amica e poi con una insegnante, aveva denunciato che quella sera era stata violentata: nonostante lei dicesse di no e piangesse, il ragazzo l’aveva costretta a subire un rapporto sessuale completo.

Le indagini e l’accusa

Erano partite le indagini e alla fine il 25enne era stato accusato di violenza sessuale. Il ragazzo aveva subito negato ogni responsabilità: aveva raccontato che la giovane gli aveva detto che prendeva la pillola, e che non c’era stata alcuna costrizione ma un rapporto voluto da entrambi.

Nel processo la ragazza, assistita dall’avvocato Fabio Galiani, aveva ribadito le accuse, spiegando di non aver avuto la forza di contrastare la forza fisica del ragazzo e di non essere stata in grado di opporsi a lui, documentando anche i mesi di psicoterapia affrontati per superare lo choc causato da quell’aggressione.

L’assoluzione e il ricorso in appello

La procura aveva chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per l’imputato, ma alla fine il collegio aveva ritenuto insufficienti le prove e aveva assolto il 25enne . Lette le motivazioni della sentenza, l’avvocato Galiani e la procura hanno presentato il ricorso in appello.

"La ragazza non aveva cercato di sottrarsi, ad esempio aprendo la portiera dell’auto – scrivono i giudici -. Inoltre aveva già avuto rapporti sessuali e usava la pillola, dunque era in grado di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione".

"Rientrata al residence – proseguono – non aveva riferito esplicitamente all’amica di aver subito una violenza".

Elementi stigmatizzati dall’avvocato Galiani, che ha fatto presente "il diritto di scegliere quanta e quale intimità scambiarsi con un’altra persona. La prospettiva della sentenza ricorda un’anacronistica tendenza a ritenere che la donna che vestisse una minigonna di sera dovesse aspettarsi di essere stuprata (quasi a configurare un concorso di colpa)".

Alle 15, la sentenza sarà riesaminata dalla corte d’appello di Ancona.