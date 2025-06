"Donne penalizzate". Veleni sul concorso fatto dal Comune

"Il concorso non rispetta la parità di genere, una commissione di soli uomini ha scelto una sola donna per quattro posti disponibili nonostante le donne candidate fossero più del triplo". Una segnalazione anonima inviata al sindaco Sandro Parcaroli, all’assessore alla pari opportunità Francesca D’Alessandro, alla presidente del consiglio delle donne Lorella Benedetti e alla consigliera di parità Deborah Pantana solleva la questione della parità di genere rispetto ad un concorso pubblico per la progressione tra aree per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con profilo di funzionario amministrativo contabile al Comune di Macerata. La mail è stata spedita in anonimo in quanto le scriventi – che hanno partecipato al concorso – "temono di poter subire ritorsioni o penalizzazioni". "La commissione – dicono – esaminatrice era composta esclusivamente da componenti di genere maschile, in assenza di qualsivoglia motivazione che giustifichi tale sbilanciamento. Un assetto in violazione della norma, che impone alle pubbliche amministrazioni di garantire l’equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali. È stato fatto sì che dei quattro vincitori tre siano uomini e una sola sia donna, a fronte di un novero di 22 candidati presenti alle prove, composto da cinque uomini e 17 donne". I destinatari della comunicazione vengono "invitati a intervenire affinché si proceda ad una verifica formale e sostanziale della legittimità della procedura, anche ai fini dell’adozione di eventuali misure correttive in via di autotutela. Si auspica che in questa circostanza e in quelle future venga sempre garantita la piena osservanza dei principi di legalità, imparzialità, parità di genere e trasparenza, in linea con le previsioni normative e i valori costituzionali che devono ispirare l’azione amministrativa".