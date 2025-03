"Donne per le donne" con Cna. Open day e supporto gratuito

Otto marzo all’insegna delle donne anche per Cna Impresa donna Macerata, con l’apertura straordinaria della sede provinciale nell’open day "Donne per le donne". Dopodomani dalle 9.30 alle 12.30 le consulenti Cna offriranno supporto gratuito a tutte le donne interessate ad avviare un’attività, far crescere la propria impresa o ricevere informazioni su formazione, credito e servizi per la cittadinanza. "Un’azione nata spontaneamente dall’impegno delle nostre funzionarie", spiega Daniela Zepponi, presidentessa di Cna Impresa Donna Macerata. Lucia Pistelli (foto), referente Cna Impresa Donna Macerata, racconta: "Le colleghe che saranno presenti rappresentano solo una parte delle straordinarie donne che ogni giorno, con professionalità e passione, supportano imprese e cittadini. Abbiamo scelto di dedicare il nostro tempo a questo open day per offrire una possibilità in più a chi ha un sogno imprenditoriale nel cassetto e potrebbe iniziare a realizzarlo proprio l’8 marzo". Tema delle consulenze saranno i diversi aspetti della vita professionale e civile: avvio d’impresa, credito e finanziamenti, contabilità e fisco, formazione e aggiornamento e servizi per la cittadinanza. L’iniziativa è aperta a imprenditrici, aspiranti imprenditrici, lavoratrici, cittadine e pensionate che vogliono ricevere supporto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la sede Cna o presentarsi all’open day nella sede provinciale in via Zincone 20 a Macerata.