Donne, stop alla violenza. Il grido della provincia

Cerimonie in tante località della provincia ieri in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Morrovalle è stata posizionata una nuova panchina rossa a Borgo Pintura che fa il paio con quella inaugurata lo scorso anno al Pincio. E hanno riflettuto sul tema della violenza al femminile anche i partecipanti al gruppo di ginnastica per la mente del progetto "Allena.Mente", avviato dal Comune di Morrovalle con la collaborazione di Ircr Macerata e Asd Città di Morrovalle. "Un piccolo contributo che contiene un grande messaggio – hanno detto gli organizzatori –, dobbiamo fare quanto in nostro potere affinché la nostra comunità possa essere un luogo accogliente e sicuro per tutte le donne".

A Matelica, invece, l’iniziativa è stata promossa dal comitato locale della Croce Rossa. "La nostra è una sfida urgente da affrontare – hanno spiegato i promotori dell’evento – che richiede un grande cambiamento culturale e investimenti nell’educazione delle nuove generazioni".

A San Severino protagonisti a teatro sono stati gli studenti del Divini. "Non facciamo silenzio, facciamo rumore", è stato lo slogan condiviso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con letture e riflessioni sul palco del Feronia. Castelraimondo ha illuminato di rosso il monumento ai Caduti e riverniciato, sempre di rosso, una panchina lungo corso Italia. "Grazie alla Consulta dei Giovani di Castelraimondo e alla cooperativa ’Il Faro’, abbiamo ospitato una serie di iniziative molto importanti su questo fronte, dalla mostra allestista in biblioteca all’incontro di questa mattina (ieri; ndr) con la dottoressa Marmorè. Il nostro Comune pone particolare attenzione su questo tema", ha detto il sindaco Patrizio Leoanelli. Cerimonia anche a Tolentino dove la pioggia non ha fermato la mattinata "Tu meriti amore" per dire no alla violenza contro le donne. Al Parco Isola d’Istria, davanti alla panchina rossa (installata l’8 marzo 2022), si sono alternati interventi istituzionali e performance artistiche. Gli attori Giovanni Moschella e Gabriela Eleonori hanno dato voce alle donne sopraffatte dalla violenza, le coreografie di Cantiere DanzArte hanno evocato la sofferenza e la forza della ribellione (purtroppo, per via del maltempo, non si è potuto esibire il quartetto Fata).