Dono di Bocelli a Sforzacosta. Quasi pronta la nuova scuola

È partito il conto alla rovescia perché tra meno di un mese, il 22 novembre, verrà inaugurato l’hub che comprende l’asilo nido e la scuola dell’infazia, realizzati dalla Andrea Bocelli Foundationa a Sforzacosta. Si tratta del primo step dell’intervento di ricostruzione e riqualificazione urbana volto a realizzare un centro di incontro creativo e culturale per l’intera comunità, che proseguirà nel 2024 con il secondo lotto che prevede la sistemazione della scuola elementare già esistente. "Gli interventi che Abf ha donato al cratere sono la dimostrazione plastica che è possibile ricostruire innovando o, se si preferisce, innovare ricostruendo – ha commentato il commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli –. Archiviamo il "dov’era, com’era" per aprirci al "quello che sarà". Se è vero che nel tempo necessario a rigenerare il nostro patrimonio edilizio abbiamo l’obbligo di garantire la vitalità sociale ed economica dei territori colpiti, contrastando al contempo la crisi demografica attraverso servizi capaci di sostenere al meglio la crescita e l’educazione dei nostri figli e la genitorialità, possiamo senz’altro dire che l’azione condotta da Abf con il caso Sforzacosta va esattamente in questo senso".

L’hub educativo 0-11 è sviluppato su più dimensioni: la nuova scuola dell’infanzia, che avrà spazi dedicati e una sezione per il nido; la scuola primaria già esistente, le cui aule verranno ripensate e in cui saranno creati dei laboratori di musica, arte e tecnologia aperti sia alla didattica sia all’utenza esterna; il giardino e gli spazi all’aperto. "Siamo emozionati al pensiero di poter consegnare una scuola bella esteticamente, dotata di spazi studiati e soprattutto rispettosa degli standard ambientali ed energetici – ha aggiunto Laura Biancalani, direttore generale Abf –. Con l’inaugurazione non si esaurisce il lavoro che la Fondazione fa con persone e comunità che sceglie di abbracciare ma da qui parte un nuovo percorso insieme. Attraverso il costante supporto e affiancamento, la Andrea Bocelli Foundation continua a essere presente all’interno delle strutture che dona". La progettazione degli spazi è stata oggetto di un concorso di idee indetto dalla Fondazione nel secondo semestre del 2022 e aperto agli studi di architettura under 35. Il vincitore, lo studio BDRBureau di Torino, ha lavorato poi in sinergia con il team multidisciplinare Abf.