"Dopo 15 mesi di ritardo e 380mila euro di lavori, non c’è una penale"

Quindici mesi di ritardo nei lavori di riqualificazione dei giardini Norma Cossetto sul lungomare sud e nessuna penale per la ditta che sta eseguendo l’opera, appaltata dalla giunta Ciarapica il 7 giugno del 2022 e che avrebbe dovuto essere consegnata, secondo contratto, 80 giorni dopo.

E invece è già passato più di un anno e ancora non è stata inaugurata. La relazione con cui l’ufficio tecnico comunale descrive le cause del ritardo è stata discussa in aula, ma nella sua stesura allegata agli atti pubblici vengono assolti tutti nel nome di imprevisti (dal maltempo alle procedure amministrative, dal tarlo asiatico alle varianti) che hanno allungato i tempi dell’intervento.

"In conseguenza delle motivazioni esposte, al momento non sono applicabili penali alla ditta appaltatrice" scrive l’ingegnere Marco Orioli, capo della struttura tecnica dei lavori pubblici comunali nella lettera indirizzata il 21 giugno 2023 al sindaco Fabrizio Ciarapica, all’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, al segretario generale Sergio Morosi e all’ufficio Affari Legali di Palazzo Sforza. Epilogo che non soddisfa l’opposizione.

"Dopo 15 mesi di ritardo, 380.000 euro di lavori, scopriamo oggi che non c’è nessuna penale", sottolinea Giulio Silenzi (Pd) che ricorda come durante il dibattito in consiglio comunale l’assessore Carassai, nel rispondere ad una interrogazione presentata da Francesco Micucci sui ritardi dei lavori, rispose ‘stai tranquillo, a fine luglio puoi andarci a passeggiare’.

"Invece – attacca Silenzi – siamo al 18 agosto e ancora i lavori debbono finire, con la realizzazione peraltro di quell’orribile asfalto centrale, e scopriamo pure che dopo un anno di ritardo nell’esecuzione dell’opera non ci sarà neanche una penale. Che disastro. E’ così che va Civitanova, che va l’Italia, e che disastro Ciarapica e Carassai".

Lorena Cellini