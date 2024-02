Dopo 4 mesi la Cortellesi riempie ancora i cinema. Per la festa della donna torna il film alla sala Gigli

Tre sold out consecutivi alla Sala Gigli di Recanati per il weekend di “C’è Ancora Domani” Di Paola Cortellesi, nonostante siano passati già quattro mesi dall’uscita della pellicola nelle sale. Dato l’entusiasmo del pubblico e la grande quantità di persone che purtroppo non hanno fatto in tempo ad assicurarsi il biglietto, il film è stato aggiunto di nuovo nella programmazione in occasione della Festa delle Donne. Dall’ 8 all’ 11 marzo “C’è Ancora Domani” tornerà alla Sala Gigli di Recanati con le seguenti proiezioni: venerdì 8 marzo alle 21.30, sabato 9 marzo alle 18.30, domenica 10 marzo alle 21 e lunedì 11 marzo alle 18.30, ultima proiezione. Molto presto sarà possibile prenotare il posto preferito attraverso la piattaforma LiveTicket, pre-acquistando il biglietto.