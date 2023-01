Dopo 42 anni si chiude la dolce storia della pasticceria Pernici

Dopo 42 anni e mezzo, nell’ultimo giorno del 2022, a Villa Strada di Cingoli ha cessato l’attività la pasticceria Pernici, a livello regionale un’eccellenza del settore dolciario, proprietari e gestori i coniugi Pierluigi e Donatella. Pasticciere per dna Pierluigi Pernici: il babbo Quirino e la mamma Rosa, fornai e panificatori per lunga tradizione familiare, nel dopoguerra a Villa Strada si dedicarono anche alla produzione di dolci. E il giovanissimo Pierluigi, appresa l’arte, non l’ha messa da parte, aprendo con la giovanissima moglie Donatella, la pasticceria Pernici avviata ai primi di luglio del 1980. Casa, negozio e forno anche per distribuire vari tipi di pane. Ma è stato l’assortito repertorio dolciario a far lievitare la rinomanza pasticciera dell’esercizio, con tipicità e specialità dolciarie riversate anche all’estero. La pasticceria Pernici ha evoluto la ciambella pasquale, da sobria risorsa della cucina povera, in un dolce d’una delicata leggerezza. Di ciambelle pasquali, dalla pasticceria Pernici ne uscivano consuetamente circa 20.000, divenute anche 25.000, richieste dall’Europa e persino dall’Australia in cui ne veniva spedito qualche centinaio. Sempre intensamente premuroso il lavoro di Pierluigi e Donatella, conosciuti e apprezzati per le qualità profuse. E a sorpresa, nella tarda mattinata di San Silvestro, mentre stavano completando le ultime ordinazioni, li ha "allertati" il corpo bandistico di Villa Strada, eseguendo vivaci brani sotto la direzione del maestro Luca Pernici nipote dei coniugi festeggiati che, usciti con le proprie maestranze, hanno ricevuto il testo d’un significativo saluto, i complimenti del sindaco Michele Vittori, la riconoscenza espressa da Giorgio Giorgi a nome della Polisportiva Victoria, gli applausi di tanta gente. Visibilmente commossi e grati Pierluigi e Donatella hanno deliziato i presenti con un assortito buffet.

Gianfilippo Centanni