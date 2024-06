"Dopo 42 anni. Tolentino è la mia casa"

Dopo ben quarantadue anni di servizio, il comandante della polizia locale di Tolentino David Rocchetti va in pensione. E vuole salutare la città, ormai diventata casa (anche se vive a Montecassiano). A Tolentino infatti ha prestato servizio dal 13 dicembre 1982 in maniera ininterrotta, con l’esclusion di una parentesi di due anni alla polizia giudiziaria della procura di Macerata con il capitano dei carabinieri Giuseppe Losito, e gli ultimi mesi in congedo per motivi di salute.

"Tutto quello che ho fatto è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra – tiene a precisare Rocchetti –. Lascio con il cuore in mano la città che mi ha accettato e adottato. Saluto i tolentinati, i dipendenti comunali, le amministrazioni, le scuole, i carabinieri, con cui c’è stato sempre un rapporto di stretta collaborazione, i vigili del fuoco. Le comunità di San Nicola, San Catervo, i parroci, le confraternite e le associazioni. Ringrazio tutti i colleghi. Faccio gli auguri all’attuale comandante Andrea Isidori, in carica da gennaio. Mando un abbraccio al collega-amico Arsenio Teloni, al Santo Stefano per fare riabilitazione. Ora vorrei creare un gruppo con i colleghi in pensione, un’associazione per il servizio scolastico, per dare una mano sul fronte viabilità".

Rocchetti ricorda il primissimo giorno in quella che definisce "la grande famiglia della polizia locale". Era il giorno di Santa Lucia e un cittadino gli aveva offerto un caffè. Una cordialità che gli era piaciuta da subito. Poi la gavetta, fino a diventare comandante nel marzo 2016. Un incarico in cui ha dovuto affrontare il terremoto prima e la pandemia poi. Ma non sono stati gli unici rischi: "Un tempo eravamo esposti quotidianamente al pericolo su strada, in particolare agli incroci". Lui stesso è stato investito un paio di volte. Rocchetti ha contribuito all’installazione della videosorveglianza cittadina, che ha permesso di stanare responsabili di furti e truffe, al passaggio da vigili urbani a comando di polizia locale e all’introduzione dell’unità cinofila, la prima in provincia. È stato responsabile anche a Pollenza e Sarnano, senza però mai lasciare Tolentino.

L’operazione più bella? "L’aver liberato due minorenni da un destino che sembrava segnato", risponde. Insieme con i servizi sociali, intervenne per salvare i bambini da una madre legata alla Sacra Corona Unita e portarli dal padre, fuori dalle Marche. Questa vicenda gli valse un doppio encomio.

Per il numero degli interventi fatti, fu chiamato in Regione per collaborare all’organizzazione della prima festa della polizia locale. "È stata un’avventura speciale – conclude –, fatta di alti e bassi, ma sempre vissuta con passione e dedizione, dando il massimo. Unico rammarico: aver sacrificato il tempo per la famiglia, per mia moglie e i miei tre figli".