‘Dopo di Noi’, ecco la struttura per disabili nel nome dell’ex vicesindaco

Treia (Macerata), 8 aprile 2024 – Inaugurata la struttura "Dopo di noi", un centro socio-educativo-riabilitativo in località Santa Maria in Selva a Treia. L’iniziativa è stata possibile grazie ai fondi europei gestiti dal Gal Sibilla attraverso un bando che prevedeva il miglioramento delle strutture speciali welfare all’interno del cratere sismico.

"La realizzazione di questa realtà ha visto una compartecipazione finanziaria, pari al 20% ciascuno, da parte dei Comuni di Corridonia, Mogliano, Pollenza, Petriolo, Treia ed Urbisaglia – ha dichiarato il sindaco di Treia, Franco Capponi –. Tuttavia, la struttura sarà al servizio anche degli altri Comuni dell’Ats 15, ovvero Appignano, Macerata e Montecassiano". Con i finanziamenti ottenuti, pari a 250 mila euro dal Gal Sibilla ed altri 100 mila dalla compartecipazione dei Comuni soci, è stata realizzata questa struttura gestita dalla cooperativa sociale Di Bolina.

"Si tratta di una struttura di ultima generazione, composta al momento da due appartamenti con i relativi 3-4 posti letto – ha spiegato Capponi –; tuttavia la cooperativa Di Bolina, sostenuta dal Comune di Treia, ha ottenuto un finanziamento dal Pnc (il Piano Nazionale Complementare; ndr) di un milione e 800 mila euro con cui implementare i servizi fino a raggiungere i venti posti letto. Si tratta di 15 ettari di terreno, gestiti dalle cooperative Di Bolina ed Opera, che rappresentano un’innovazione nel trattamento dell’handicap: vivere a contatto con la natura, mangiare biologico e stare in un ambiente molto ampio è un valore aggiunto".

La struttura è stata intitolata al compianto Giovanni Soldini, già assessore ai servizi sociali e vicesindaco del Comune di Treia.

"Il primo pensiero va proprio a Giovanni – ha commentato Matteo Cioci, presidente della cooperativa Di Bolina –: quando non era più assessore, in una delle ultime occasioni in cui ci vedemmo, mi disse che per Di Bolina ci sarebbe sempre stato, che ci avrebbe difeso e sostenuto. La targa, che oggi abbiamo inaugurato e che siamo orgogliosi di avere qui, è per me il segno che Giovanni continua ad essere fedele alla sua promessa. Questa struttura fa parte di un progetto più ampio che realizzeremo grazie al bando che abbiamo vinto. Ci sono ancora degli aspetti da limare ed organizzare ma questo è lo stile di Di Bolina, che in questi vent’anni ha sempre cercato di trovare le strade per prendersi cura delle persone che le sono state affidate e che continuano ad essere state affidate a noi. Persone che vivono un’esperienza di amicizia e familiarità, devono sentirsi a casa. E noi operatori con loro".