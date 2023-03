Dopo due mesi di stop riapre l’Informagiovani con Glatad

Da ieri è stato riaperto – dopo due mesi di stop – lo sportello dell’Informagiovani a Tolentino, sempre al piano terra della stazione in piazza Marconi (ex locale biglietteria), per fornire gratuitamente informazioni e servizi su opportunità di lavoro, formazione professionale, tempo libero. La gestione è stata affidata all’associazione Glatad (tramite convenzione con il Comune, prima con la Pars): le operatrici Martina Coppari e Luana Falcioni saranno allo sportello, aperto il martedì e mercoledì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 10 alle 12. "Vogliamo dare una nuova impronta, essendo cambiate nel tempo anche le necessità dei giovani – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni –. Potranno accedervi anche persone più adulte. L’offerta è ampia: dalle informazioni sull’acquisto di un biglietto per uno spettacolo agli sbocchi lavorativi passando per la presa in carico di situazioni di difficoltà. Il Glatad è sempre vicino e attento alle esigenze dei giovani: sarà quindi uno sportello informativo, ma anche un luogo dove i ragazzi possano trovare risposte sui propri percorsi di vita". "Facciamo da ponte tra la realtà giovanile e le istituzioni, anche in un’ottica di prevenzione", ha aggiunto il vicepresidente del Glatad Massimo Tasso. "Lo sportello sarà attivo e propositivo", ha ribadito l’assessore Flavia Giombetti. "È necessario per i giovani – ha concluso l’operatrice 27enne Coppari –. Faremo il massimo per raggiungere gli obiettivi".