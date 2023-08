Dopo i genitori, Pd tuona: "Murales ok a Civitanova, ma le manutenzioni?"

"Scuola Dante Alighieri, interventi individuati, ma mai iniziati. E così la giunta ha pensato al murales". Dopo la protesta dei genitori degli alunni della primaria di via Regina Elena, a rincarare la dose é la consigliera comunale Lidia Iezzi, che giudica "pessima la scelta della tempistica e del contesto". Ma andiamo con ordine: sabato mattina, sulla facciata esterna della scuola Dante Alighieri é stato inaugurato un murales ad opera dello street artist civitanovese Giulio Vesprini. Dopo appena ventiquattro ore, i genitori degli alunni hanno diramato una nota in cui spiegavano di aver appreso "con stupore e incredulità" la notizia della stessa inaugurazione. "Poco interesse di questa giunta nei riguardi dei veri fruitori di quello spazio – attacca ora Iezzi –. Si poteva pensare a una festa il primo giorno di scuola con tutti i bimbi". E passando al merito della questione, la segretaria cittadina dei dem cita alcune vecchie delibere: "Sono anni che le famiglie reclamano interventi di manutenzione e messa in sicurezza della scuola, già con una lettera protocollata il 14 dicembre 2021, cui è seguita una delibera di giunta del 31 dicembre 2021 in cui l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai risulta assente. Nella relazione tecnica i lavori riguardano: la sistemazione del brecciolino, la pulizia dei canali di gronda, la pulizia dei cortili, l’inserimento di una canaletta carrabile con griglia, una posa nuova per la pavimentazione e la realizzazione di un cordolo di protezione. Sono passati quasi due anni e di tutto questo lavoro non si vede neanche l’ombra". In base ad alcuni "accertamenti all’ufficio tecnico è emerso tali lavori non sono mai iniziati". Francesco Rossetti