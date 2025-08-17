Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
17 ago 2025
LUCIA GENTILI
Dopo il sisma un ’albergo diffuso’. Nasce il nuovo polo culturale

A Palazzo Cecchi spazio anche ad attività museali, ambienti per il coworking, una biblioteca, e sale per gli eventi culturali.

Uno scorcio di Palazzo Cecchi a Loro Piceno

Uno scorcio di Palazzo Cecchi a Loro Piceno

Per approfondire:

Palazzo Cecchi, nel centro storico di Loro Piceno, sarà un albergo diffuso per migliorare la ricettività del comune. Prende slancio il progetto di recupero e rifunzionalizzazione di questo edificio storico del ‘500, in via Regina Margherita. L’Ufficio speciale ricostruzione ha infatti liquidato 1,2 milioni al Comune, a fronte di un contributo totale di 4,4 milioni, per la maggior parte finanziato dal Piano nazionale complementare legato al sisma.

I lavori in corso prevedono il restauro conservativo, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico della struttura, con l’obiettivo di trasformarla in un polo culturale multifunzionale. Il progetto punta a restituire alla comunità un luogo simbolico, capace di ospitare attività museali, spazi per il coworking, una biblioteca, eventi culturali e anche funzioni ricettive.

"Grazie a questo primo finanziamento gestito dalla struttura commissariale – spiega il sindaco Robertino Paoloni – possiamo partire con i lavori e portarli a termine, prevedendo anche la realizzazione di sei appartamenti destinati all’albergo diffuso per migliorare l’accoglienza turistica. Il progetto comprende inoltre la sistemazione della parte esterna, con il giardino e, grazie a un ulteriore finanziamento del ministero, sarà possibile completare tutta la progettualità. Stiamo restituendo alla comunità un bene parte della nostra identità".

