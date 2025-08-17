Dopo il sisma un ’albergo diffuso’. Nasce il nuovo polo culturale

Palazzo Cecchi, nel centro storico di Loro Piceno, sarà un albergo diffuso per migliorare la ricettività del comune. Prende slancio il progetto di recupero e rifunzionalizzazione di questo edificio storico del ‘500, in via Regina Margherita. L’Ufficio speciale ricostruzione ha infatti liquidato 1,2 milioni al Comune, a fronte di un contributo totale di 4,4 milioni, per la maggior parte finanziato dal Piano nazionale complementare legato al sisma.

I lavori in corso prevedono il restauro conservativo, il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico della struttura, con l’obiettivo di trasformarla in un polo culturale multifunzionale. Il progetto punta a restituire alla comunità un luogo simbolico, capace di ospitare attività museali, spazi per il coworking, una biblioteca, eventi culturali e anche funzioni ricettive.

"Grazie a questo primo finanziamento gestito dalla struttura commissariale – spiega il sindaco Robertino Paoloni – possiamo partire con i lavori e portarli a termine, prevedendo anche la realizzazione di sei appartamenti destinati all’albergo diffuso per migliorare l’accoglienza turistica. Il progetto comprende inoltre la sistemazione della parte esterna, con il giardino e, grazie a un ulteriore finanziamento del ministero, sarà possibile completare tutta la progettualità. Stiamo restituendo alla comunità un bene parte della nostra identità".