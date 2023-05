Dopo il successo della passeggiata "8 alle 8" oggi è la volta di "Pedaliamo insieme"

"Pedaliamo insieme" è l’iniziativa che si terrà oggi con partenza alle ore 8,30 da via Leopardi per arrivare sino a Osterianuova e ritorno a Montefano su iniziativa dell’Associazione T.A.Mo. Per tutti i partecipanti ci sarà anche una merenda grazie alle donazioni di aziende del territorio. Intanto domenica scorsa si è svolta la 2° edizione della passeggiata di 8 km circa nelle campagne montefanesi "8 alle 8" organizzata dall’Avis di Montefano. Soddisfatto il presidente Luigi Accattoli: "Dopo la bella partenza dello scorso anno, in questa seconda edizione abbiamo superato le aspettative". L’Avis Montefano conta quasi 300 iscritti tra i quali spiccano tanti under 30.