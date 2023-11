Dopo la master class concerto del noto clarinettista Parisi

All’Accademia della musica di Camerino le note non si fermano mai e l’Istituto "Nelio Biondi" per le prossime settimane ha messo in calendario una serie di appuntamenti. Dopo il successo del primo incontro della rassegna "Aria di musica", e con il secondo che ci sarà domenica 3 dicembre, e prima della Festa di Santa Cecilia di mercoledì 22 novembre, un appuntamento immancabile è quello di oggi alle ore 21 all’auditorium Andrea Bocelli dove si terrà il concerto di Rocco Parisi (foto), uno tra i più importanti clarinetto basso a livello internazionale che proprio presso l’Istituto sta tenendo una master class annuale dedicata a questo strumento. Il concerto "Il novecento e la contemporaneità fra Europa e America Latina" del maestro Parisi, accompagnato da Lucia Sorci al pianoforte, è organizzato con il contributo della Città di Camerino, della Banca dei Sibillini e della Pasta di Camerino. Il programma proposto è molto interessante e variegato, prevede musiche di Milhaud, Honneger, Pedini, Cognazzo, Guastavino e Marquez. Verranno inoltre eseguite tre composizioni di musicisti marchigiani contemporanei, quali Lamberto Lugli, Vincenzo Correnti e Michele Mangani, ognuno caratterizzato da un proprio stile compositivo.