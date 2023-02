"Dopo la pandemia aumentati gli incidenti"

di Asterio Tubaldi

Sarà oggetto di valutazione e di studio il dato preoccupante del numero degli incidenti stradali rilevati a Recanati nell’anno concluso dalla polizia municipale. "Purtroppo abbiamo registrato – afferma il sindaco Antonio Bravi – un incremento enorme degli incidenti stradali e questa è una cosa strana. Nell’immediato post pandemia il numero dei sinistri si è più o meno raddoppiato rispetto a prima della pandemia". Il sindaco non azzarda nessun collegamento con il periodo delle restrizioni alla mobilità, ma sta di fatto che "dopo gli anni 2020 e 2021, in cui abbiamo avuto un periodo di maggiore tranquillità dovuto al lockdown, con il ritorno alla normalità c’è stato un forte aumento degli incidenti e questo per la polizia locale e per i carabinieri ha comportato un enorme aggravio di lavoro non solo su strada, ma anche dal punto di vista burocratico". A Recanati nel 2019 si sono registrati 66 sinistri mentre in tutta la provincia di Macerata sono stati 1.072 gli incidenti stradali di cui sulle strade urbane di Civitanova 255, a Macerata 163 e a Tolentino 88. I tecnici della Sintagma, società a cui è stato affidato il progetto per una migliore mobilità cittadina, avevano analizzato il traffico e stabilito che le strade con maggior numero di incidenti sono via Nazario Sauro e via Cupa Madonna di Varano: la prima costituisce la comunicazione più importante da sotto il Colle dell’Infinito sino a Palazzo Bello, direzione Loreto-Porto Recanati. Lungo questa via si aprono incroci che hanno registrato un alto numero di incidenti, quello con via Gherarducci, all’altezza del ristorante ’Passero Solitario’, con via Vuoli e, soprattutto, con via del Mare. Via Cupa Madonna di Varano, invece, è un’arteria più inserita nel tessuto urbano, ma, anche se percorsa a velocità limitata, si è dimostrata pericolosa all’altezza con via Ceccaroni, sotto il civico cimitero. Altra strada non citata dal Sintagma, ma teatro di numerosi incidenti, è l’incrocio fra strada dell’Acquara e la strada provinciale Recanati-Castelfidardo. Un capitolo a parte è quello delle multe. Il sindaco ipotizza di incassare nel 2023 800mila euro dalle violazioni al codice della strada. Una cifra prevista un po’ più bassa rispetto all’anno scorso "anche perché – afferma il primo cittadino – la previsione ci comporta di prevedere un fondo rischi per le mancate entrate che, di fatto, si riduce a circa la metà con previsioni più contenute così da rendere più semplice una maggiore quadratura del bilancio".