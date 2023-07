Dopo la penisola, ecco la Sardegna: Marsili conquista l’Italia in bici

È stato di parola e ha finalmente completato il suo fantastico giro d’Italia in bici, pedalando nell’unica regione che non aveva visitato, ovvero la Sardegna, senza far mancare però un pit stop in Corsica. Non smette di stupire il portorecanatese Umberto Marsili, 68 anni, per tutti "’Mbertì", che la scorsa estate era stato protagonista di un viaggio in solitaria lungo tutta la Penisola. Tant’è che era stato ricevuto in Comune dal sindaco Andrea Michelini. Ma stavolta ecco l’ultimo tassello. "Sono tornato venerdì in città, dopo circa 40 giorni tra Sardegna e Corsica – racconta Marsili –. La partenza è stata il 5 giugno per Civitavecchia con la mia bici e uno zaino da 40 chili: dentro c’era tutto il kit per riparla e viveri. Non solo, l’amministrazione comunale insieme alla società ciclistica Fd Steel mi ha preparato una tuta da ciclista di ultima generazione, con i nostri colori (l’arancione) e il logo della città. Quindi – spiega ancora Marsili – mi sono imbarcato per Olbia e ho fatto la prima tappa sarda, circa 80 chilometri, fino Porto Pozzo.

Dopodiché sono andato allo stretto Bocche di Bonifacio, arrivando in Corsica col traghetto. Così ho visitato l’isola francese per quasi otto giorni e ho ammirato tanti panorami unici, dai monti innevati ai deserti". Dopo quella settimana, è poi ritornato in Sardegna per completare il giro. "Tra le cose più particolari – aggiunge Marsili –, a San Teodoro mi sono messo a cercare un mio coetaneo sardo conosciuto ai tempi della leva militare, che però avevo perso di vista. Con un po’ di passaparola sono riuscito a rincontrarlo, dopo una vita, e mi ha ospitato per quattro notti". Ed è stato un viaggio davvero entusiasmante, che lo ha visto percorrere di media circa 130 chilometri al giorno: in totale, quasi mille in Corsica e più di duemila in Sardegna. Ma ora è tempo di nuove sfide: "Finita l’Italia, l’anno prossimo voglio fare un piccolo giro d’Europa, per andare a Barcellona, Ibiza per poi passare a Lisbona e arrivare in Olanda".

Giorgio Giannaccini