Dopo l’aggressione patteggia: otto mesi e torna in libertà

Si è scusato con il padre e con gli agenti, ha patteggiato ed è tornato in libertà Marco Pennesi, 59enne civitanovese arrestato sabato pomeriggio per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo era rientrato a casa in condizioni alterate, a causa di alcol e stupefacenti, ed era caduto dalle scale, per questo il padre aveva chiamato il 118. Ma all’arrivo dei sanitari, il 59enne aveva dato in escandescenze e così era stata chiamata anche la polizia. Pure con gli agenti Pennesi aveva avuto un comportamento intemperante, e con spinte e percosse aveva fatto cadere dalle scale i due poliziotti, che poi avevano avuto 10 e 12 giorni di prognosi al pronto soccorso. Così il civitanovese era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina in tribunale a Macerata, davanti al giudice Andrea Belli l’uomo si è detto dispiaciuto per il comportamento tenuto nei confronti del padre e della polizia. Poi per lui l’avvocato Giulia Vitali (nella foto) ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Raffaela Zuccarini a otto mesi di reclusione. Dopo la sentenza, è tornato in libertà. In casa sua gli agenti avevano trovato anche un piccolo quantitativo di cocaina, per il quale è stato denunciato per spaccio.

p. p.