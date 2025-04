"Dopo l’asta deserta, il Comune valuti l’acquisto del parco dei laghetti"

"L’amministrazione dovrebbe riflettere sulla possibilità di acquistare l’area del parco dei laghetti con una cifra di circa 500mila euro, dato che l’ultimo tentativo di vendita all’asta è andato deserto". Lo afferma l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni (nella foto), che fa riferimento all’area verde a Porto Potenza. È lui a ricordare che tre mesi fa il gruppo di minoranza Idea Futura aveva presentato una mozione in consiglio comunale, relativa appunto al parco dei laghetti. "Ma evidentemente l’amministrazione non ha un grande interesse a confrontarsi su questo tema, visto che non ha trovato l’occasione per farlo in 90 giorni – osserva Morgoni –. È un disinteresse testimoniato dal fatto che il parco è chiuso da tre settimane, senza che sia chiaro il motivo. Viene da domandarsi se esiste una programmazione delle manutenzioni, chi ne ha l’incarico, sulla base di quale contratto. Il parco dei laghetti è un patrimonio pubblico, non può avere un funzionamento a singhiozzo e richiede pure comunicazioni puntuali alla cittadinanza". L’esponente dei dem lancia poi una proposta alla giunta del sindaco Noemi Tartabini. "Da quando è stata presentata la mozione del gruppo di opposizione, si è svolto un ulteriore esperimento d’asta per la vendita della parte privata del parco su una base inferiore ai 900mila euro – riprende Morgoni –. Anche questo ennesimo tentativo è andato deserto. A questo punto ormai, per l’acquisizione di tutta l’area, è necessaria una somma non di molto superiore ai 500mila euro, e credo sarebbe più che opportuna una nuova riflessione da parte dell’amministrazione sulla possibilità di acquisire un grande comparto di alto valore ambientale che copre una superficie di oltre 40 ettari ricco di grandi potenzialità turistiche, sociali e ricreative. Un’amministrazione lungimirante non può non porsi seriamente questo tema. Si resta in fiduciosa attesa per la discussione della mozione".