Dopo lo stop produttivo ripartono le cartiere

di Lucia Gentili

Lunedì, dopodomani, ripartono le cartiere di Pioraco e Castelraimondo dopo lo stop produttivo. Nel primo stabilimento lavorano 102 dipendenti, nel secondo 62. Caro energia e contrazione degli ordini avevano spinto, a fine novembre, anche il Gruppo Fedrigoni a chiedere la cassa integrazione. A Pioraco la fermata produttiva è durata dal 28 novembre al 4 dicembre, poi il 5 la produzione era ripresa ma si era fermata di nuovo dal 19 dicembre (quindi fermo produttivo temporaneo 28 novembre - 4 dicembre e 19 dicembre - 8 gennaio), per ricominciare appunto lunedì, dopo le festività. Mentre a Castelraimondo la chiusura è stata dal 5 dicembre, sempre con l’intenzione di riaprire dopo l’Epifania. Come già fatto durante il periodo dell’emergenza Covid, l’azienda ha cercato di attenuare l’impatto della misura sulle persone e sulle retribuzioni, andando innanzitutto a smaltire ferie e permessi residui, prima di fare ricorso alla cassa integrazione. In base all’accordo con le organizzazioni sindacali, l’azienda garantisce sia la maturazione piena dei ratei di feriepermessi13a14a, sia che queste assenze non incidano sui vari premi (presenza, produzione, premio di risultato in pagamento ad aprile 2023). I periodi di fermo produttivo sono stati utilizzati quanto più possibile per effettuare interventi formativi, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria o per anticipare l’installazione di nuovi impianti pianificati più avanti. L’azienda aveva resistito anche al terremoto del 2016, ricostruendo la cartiera di Pioraco.