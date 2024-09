Dopo otto anni, partono i lavori per San Catervo. Anche Castelli presente per l’apertura del cantiere

Sarà avviato venerdì il cantiere della cattedrale di Tolentino, San Catervo. Per l’occasione sarà presente anche il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli (nella foto).

La conferenza permanente si era conclusa a maggio e aveva dato esito positivo per l’intervento di riparazione dei danni e rafforzamento locale della struttura, con un decreto di contributo di tre milioni e 200mila euro. "A otto anni dal terremoto – ha commentato l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, che aveva annunciato l’avvio dei lavori nel mese di settembre – parte il cantiere di un edificio-simbolo della città, punto di riferimento per cittadini, fedeli e turisti. Continua così il percorso di valorizzazione del centro storico di Tolentino".

La cattedrale, di proprietà della Diocesi, è stata gravemente danneggiata dalle scosse del 2016. Per la parte strutturale gli interventi saranno eseguiti con la tecnica del "cuci e scuci" per il consolidamento di archi e volte in muratura, oltre a varie cerchiature e all’ancoraggio dei rosoni in gesso. Importante sarà poi il lavoro sugli affreschi.

"Gli uffici competenti hanno individuato gli aspetti tecnici e operativi per l’installazione del cantiere – ha già spiegato l’assessore Giombetti –. A Tolentino la ricostruzione è una realtà massiccia ma indispensabile. Gli interventi, come quello sulla cattedrale di San Catervo, sono cruciali per garantire la sicurezza e preservare il nostro patrimonio storico, culturale e religioso, restituendo al tempo stesso un senso di normalità e speranza alla nostra comunità colpita otto anni fa dal sisma".

Da venerdì dunque prenderà il via il cantiere.

Lucia Gentili