Dopo tre secoli il castello è di tutti

Il castello Brunforte torna ai loresi. È questa la volontà espressa, all’unanimità, dal Consiglio comunale di ieri mattina a Loro Piceno. "Il momento è storico – dice l’amministrazione, capitanata dal sindaco Robertino Paoloni –. Dopo 330 anni, complice l’assenza di vocazioni, il Comune intende tornare in pieno possesso del castello, chiudendo il cerchio grazie anche al finanziamento statale assegnato tramite la Regione". Si tratta del monumento simbolo del paese. "La delibera odierna – aggiunge - è un altro passaggio molto importante di un percorso avviato anni or sono, finalizzato a che i cittadini ne tornino in pieno possesso; un percorso che passa per un Consiglio comunale aperto del gennaio 2020, in cui tutti i cittadini presenti (senza voci dissonanti) avevano espresso l’auspicio che il castello tornasse pubblico, e due delibere del febbraio 2020 con cui questo Consiglio revocava una delibera della precedente amministrazione (che condivideva la vendita ad un privato dell’immobile), e poi richiedeva l’avvio del procedimento per il formale riconoscimento quale monumento nazionale".

"Quello odierno non è un passaggio definitivo; altri step e adempimenti sono necessari prima che possa essere stipulato il rogito notarile che sancisca la proprietà del Comune – interviene il Comitato per la tutela del Castello Brunforte –, ma è comunque un momento di enorme soddisfazione per noi del Comitato che da oltre 12 anni perseguiamo proprio il fine che il castello torni di proprietà pubblica e poi possa essere valorizzato a beneficio di tutta la comunità. Siamo pronti a supportare l’amministrazione per individuare, in maniero collegiale, le migliori soluzioni per la valorizzazione del castello e dei tesori in esso custoditi (l’archivio storico, l’archivio musicale, i preziosi paramenti sacri e altri beni artistici mobili già catalogati in passato). In tal modo il castello potrà diventare il migliore volano per lo sviluppo socioeconomico della comunità: è il simbolo identitario non solo del Comune, di cui è l’elemento caratterizzante lo stemma sin dal 1200, ma di un intero territorio". Il gruppo di Fratelli d’Italia tiene a evidenziare l’importanza dello stanziamento del contributo di 800mila euro dei fondi sisma della Camera destinati alla Regione da parte del commissario Guido Castelli.

"Il gruppo Lavoriamo per Loro Piceno (minoranza, ndr) – dice la sezione lorese Fd’I –, che da tempo sollecita l’amministrazione ad acquisire il bene per poter accedere ai fondi della ricostruzione, ha votato favorevolmente per l’acquisizione". "Data oggi l’autorizzazione all’acquisto – incalza il consigliere comunale Fd’I Federica Lambertucci – auspico che inizi subito l’iter amministrativo delle gare di l’affidamento del progetto e dei lavori per ridare ai cittadini il simbolo della comunità lorese, nel più breve tempo possibile".

Lucia Gentili