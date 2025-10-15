Doppia borsa di studio in memoria di Saba Pistilli

È stato un pomeriggio ricco di emozioni e di riflessioni quello all’Auditorium dell’IIS Bonifazi-Corridoni, dove due studenti, Carlo Attilio Gaetani e Sofia Tanoni, hanno ricevuto una borsa di studio di 500 euro ciascuno. Si è trattato di un riconoscimento di merito sociale in memoria di Saba Pistilli, morta a 57 anni, voluto dalle famiglie Ricci-Pistilli in collaborazione con l’Istituto e il Comune di Civitanova.

Per quanto riguarda il primo "il suo impegno costante e la sua capacità comunicativa hanno favorito un clima inclusivo in classe, rendendolo un esempio positivo per tutti. La sua forza risiede nella gentilezza, nella capacità di mettersi al servizio degli altri con naturalezza e determinazione"; la seconda si è invece distinta per "l’altruismo e solidarietà verso i compagni, soprattutto quelli con disabilità, che ha sempre aiutato in ogni occasione. È inoltre molto attiva nel sociale, presta attività di volontariato per diverse associazioni, partecipa a numerosi eventi di beneficenza ed insegna musica ad alunni e bambini a titolo gratuito".

Un riconoscimento anche agli altri candidati alle borse di studio, Luca Luciani, Matteo Savoretti, Noemi Ginger Starnoni, Elisabetta Vitali. Nel pomeriggio gli spunti di riflessione offerti dal dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, scrittore e divulgatore scientifico su temi di genitorialità e di educazione emotiva. L’esperto è intervenuto sul tema "Connessi ma distanti. Luoghi di vita e relazioni autentiche nell’era digitale".

Nel suo ricordo l’ex preside Claudio Bernacchia ha sottolineato che Saba "non cercava nella scuola, nelle relazioni umane, l’affermazione di se stessa, a scapito di altri docenti, ma il bene dei ragazzi: era un’educatrice di successo perché spendeva con i ragazzi la sua miglior parte".

L’evento si era aperto con i saluti dell’attuale dirigente, Angela Fiorillo, e con l’intervento di Barbara Capponi, assessore ai Servizi sociali, che ha fatto parte della commissione che ha attribuito i premi. Ha portato i saluti del sindaco Claudio Morresi, vicesindaco e amico di Saba dall’infanzia fino agli ultimi giorni; a presentare l’evento la docente Patrizia Patrizi, tessitrice insieme con le famiglie Ricci-Pistilli e alle amiche di infanzia di Saba, Isabella Mantovani, Carla Galanti e Maria Ercoli, dell’organizzazione e della realizzazione del premio.

Bravissima anche la studentessa Nadia Scotti che ha suonato e cantato, accompagnata dalla voce della docente Federica Pantanetti, il brano "Essere umani" di Marco Mengoni; e infine un ringraziamento agli studenti del 4° Turistico e a quelli del 5A Grafico per i video e le foto.