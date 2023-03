Doppia caduta, due piloti di cross portati a Torrette

Nel primo pomeriggio di ieri, a Cingoli due piloti di motocross sono rimasti infortunati sulla pista del crossodromo Tittoni. Gli incidenti si sono verificati verso le 14.30, mentre un gruppo di crossisti stava effettuando giri di allenamento. Non sarebbero risultate particolarmente gravi le condizioni di ciascuno dei piloti, che per cause al momento non appurate, sono caduti sul tracciato. Entrambi erano coscienti quando sono intervenuti i soccorritori: prontamente sul posto, l’équipe dell’automedica del 118 di Cingoli e una squadra di operatori sanitari della Piros di Apiro. Uno dei piloti, di 23 anni, lamentava dolori al torace. Considerata la dinamica dell’incidente, dopo aver prestato i primi soccorsi il dottore ha chiesto l’arrivo del’eliambulanza. Da Torrette è decollata Icaro-01, atterrata nei pressi dell’impianto da cui si è involata trasportando il giovane all’ospedale regionale anconetano dove si trova ricoverato per accertamenti. Nello stesso presidio ospedaliero, con l’ambulanza del 118 è stato trasferito l’altro crossista, un trentenne di Ripe San Ginesio, dolorante agli arti superiori.

g. cen.