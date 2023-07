Doppia caduta in montagna Soccorsi da 118 e pompieri

Due interventi di soccorso ieri in montagna. La prima richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 9.30 dai piani di Pao, sopra Ussita. Un uomo in bicicletta è caduto, e per soccorrerlo il 118 ha arrivato anche l’elisoccorso, con cui è stato raggiunto e poi accompagnato in ospedale. Intorno alle 15 invece l’allarme è arrivato dalle Lame rosse di Fiastra. Lungo il sentiero, una 50enne bolognese è caduta rompendosi una caviglia. Sono stati allertati i vigili del fuoco, che con un mezzo 4x4 l’hanno raggiunta e, dopo aver stabilizzato la gamba, in barella l’hanno accompagnata fino al parcheggio, dove è stata affidata alle cure del personale del 118. Per fortuna, nessuna delle due persone coinvolte negli incidenti ha riportato conseguenze troppo gravi.