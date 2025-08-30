Doppia esibizione per la Cappella musicale della cattedrale

Alla messa del patrono San Giuliano sul sagrato del duomo, presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi, domani alle 18, ci sarà anche la Cappella musicale della cattedrale diretta da Carlo Paniccià. La formazione eseguirà un repertorio liturgico con il sostegno strumentale di Andrea Stacchietti all’organo, Roberto Paniccià alla tromba e Joseph Fogante al trombone. La celebrazione sarà sul sagrato in quanto il duomo è ancora inagibile dopo le scosse del 2016.

La Cappella musicale sarà impegnata anche nella solennità della Madonna della misericordia, patrona principale della diocesi e compatrona della città. La messa sarà celebrata domani alle 9.30 nella basilica santuario della Madonna della misericordia e sarà presieduta da don Jacopo Foglia, che ricorderà in questa occasione anche il suo dodicesimo anniversario di ordinazione.

Per i fedeli e per tutti coloro che desiderano partecipare in modo consapevole alle celebrazioni, nella sezione liturgia del menu musica & liturgia sul sito della Cappella musicale è possibile scaricare le guide liturgiche appositamente predisposte per le solennità dei santi patroni maceratesi. Un servizio utile e apprezzato che accompagna la comunità nel vivere pienamente la bellezza della liturgia.