Doppia festa alla Santa Famiglia

Festa doppia, domenica, alla parrocchia Santa Famiglia di Tolentino. Partecipata, alle 18, la celebrazione con il vescovo Nazzareno Marconi per i cinquant’anni della costruzione della parrocchia e per l’anniversario dei cinquant’anni di sacerdozio di don Diego Di Modugno. La parrocchia della Santa Famiglia è nata mezzo secolo fa grazie al compianto don Serafino Stramucci. L’altro giorno è stato festeggiato il parroco don Diego, ordinato sacerdote a Civitanova il 21 settembre 1974, e nel tempo è stato in tante parti della provincia e del mondo. Da diversi anni è al timone della parrocchia tolentinate della Santa Famiglia.