Doppia festa dell’Anffas all’insegna della condivisione

Una festa all’insegna della condivisione quella che organizza l’Anffas nelle sue due sedi di Civitanova e Montecosaro. L’appuntamento è per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno a Montecosaro, negli spazi dell’edificio Ercoli in via Roma e nella sede dell’Anffas in via Tangenziale mentre il week end successivo, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno, la festa si svolgerà a Civitanova, in piazza Don Bosco, in via Ungaretti, dietro la Coop.

Street food, musica, intrattenimento, pesca di beneficenza e soprattutto tanta voglia di trascorrere alcune serate insieme a tutti coloro che sono vicini all’associazione. Venerdì 13 si comincia, alle 20, con il torneo di burraco, nella sede di via Tangenziale. Sabato, dalle 18 fino a tarda notte, nel contesto del Sound Summer Fest: intrattenimento, shopping e food.

Domenica messa alle 17.30 e alle 19 spettacolo a cura dei ragazzi dell’Anffas. Dalle 21.15 Giordano Show. Dalle 18.30 apertura stand gastronomici, anche da asporto. A Civitanova, venerdì 20 giugno, dalle 21.30, spettacolo a cura dei ragazzi dell’Anffas e a seguire musica live con Italo e Roberta. Animazione per bambini a cura dell’Albero dei Balocchi. Sabato 21 giugno alle 21.30 musica live con Frutti Freschi e domenica 22 giugno, dalle 21.30, Don Chisciotte, spettacolo con Vincenzo Di Bonaventura. Pesca di beneficenza pro Anffas.