Doppia festa dello sport nella piscina comunale per le sincronette

Doppia festa dello sport nella piscina comunale per la Salus di Matelica, una, dedicata al nuoto sincronizzato, si è tenuta nei giorni scorsi, mentre l’altra è in programma oggi, oltre ad un piccolo spettacolo offerto dalle sincronette, ci saranno anche dei giochi per i bambini. Presenti il sindaco di Matelica Denis Cingolani, l’assessore allo Sport Filippo Maria Conti e gli assessori Barbara Cacciolari e Graziano Falzetti. Grande soddisfazione quella che ha espresso l’assessore allo Sport Filippo Maria Conti: "È stato un grande piacere partecipare a questo spettacolo in acqua che vede protagonista questo bellissimo gruppo di sincronette. Ho seguito con attenzione i risultati da loro raggiunti in questo anno agonistico. L’ultimo in ordine di tempo, l’ottimo successo ottenuto a San Marino proprio con questa grande coreografia che ci avete presentato, con la vostra esibizione avete portato in alto il nome di Matelica, a livello nazionale, e questo è un piacere sia per me che per l’intera città. Complimenti alle ragazze, sono veramente brave, devono continuare con impegno e dedizione e fare così del loro sport un momento di crescita. Un ringraziamento particolare va alle allenatrici e alla Salus per l’impegno e la passione che hanno trasmesso alla squadra. Complimenti a tutti e viva lo sport sempre".