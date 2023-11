Doppia seduta del consiglio comunale

Lunedì e martedì torna il consiglio comunale. A partire dalle 15, verranno discusse le interrogazioni che riguardano il Capodanno (Andrea Perticarari), i criteri per la concessione del teatro Lauro Rossi (Sabrina De Padova), contrada Cervare (Narciso Ricotta) e lo stato di avanzamento dei lavori pubblici (Alberto Cicarè). I lavori proseguiranno con la discussione delle delibere sul bilancio. Il Consiglio passerà poi a occuparsi degli ordini del giorno presentati relativi all’ingresso gratuito per gli atleti con disabilità nella nuova piscina (Ninfa Contigiani), al sostegno alla natalità (Antonella Fornaro) e a nuovi parcheggi per i residenti del centro (De Padova). L’assise, infine, discuterà le mozioni inerenti a una targa celebrativa per ricordare Benito Jacovitti (David Miliozzi), all’azzeramento del consumo di suolo (Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti), a un piano di sviluppo per le farmacie comunali (Stefania Monteverde).