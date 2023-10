Doppia seduta per il consiglio comunale Il Consiglio comunale di Macerata si riunirà il 30 e 31 ottobre per discutere di temi vari, come la ristrutturazione di un edificio, il servizio pre-scuola, l'inquinamento ambientale, le operazioni finanziarie con società sportive, le variazioni al bilancio e le mozioni su piazza Pizzarello e Zona economica speciale.