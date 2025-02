Doppia seduta, si parla della Link

Il consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 24 e martedì 25 febbraio. All’ordine del giorno non c’è il centro commerciale Simonetti, ma si parlerà di sanità e università privata. Cinque in totale le interrogazioni che riguardano l’installazione tecnologica in viale dell’indipendenza (Roberto Spedaletti e Roberto Cherubini del Movimento 5 stelle), l’atto aziendale dell’Ast Macerata (Andrea Perticarari del Pd), la richiesta di chiarimenti sulla mail dell’assessore Silvano Iommi in tema di lavori pubblici (Giordano Ripa del Gruppo misto), lo stato dei lavori alla scuola IV Novembre (Ninfa Contigiani del Pd) e infine la Link University (Stefania Monteverde di Macerata bene comune). Su quest’ultimo tema c’è anche la mozione Alberto Cicarè di Strada comune.