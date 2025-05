Doppia serata a tutta musica al Beach Lulù e al Bar Teatro

Lo chalet ristorante Beach Lulù, sul lungomare Piermanni di Civitanova, domani alle 21.30 apre le porte a due band: Johnny Nasty Boots e Black Banjo. Il primo arriva direttamente da Los Angeles, con il nuovo singolo "Lovers (on the road)" che anticipa l’ep "Self Portrait" in uscita questa estate. Ad aprire la serata, i Black Banjo (Alessandro Alessandrini, Francesco Caporaletti, Alessio Palizzi, Fabio Verdini): presenteranno in anteprima il loro nuovo lavoro "Letters in the Sand", in uscita a giorni, affiancato dai brani dei precedenti album "The beauty and the burst" e "Out of the skies".

Sabato invece, al Bar Teatro di Villa Potenza (Macerata), sul palco saliranno gli Sharp n’ Loud e i LateCumers (foto). Il primo gruppo è composto da Federico Mecozzi alla voce, Daniele Bruzzesi al basso, Jonathan Sileoni alla chitarra e Federico Schiavoni alla batteria. A condividere la scena, i LateCumers, con Milena Mosconi alla voce e una sezione ritmica formata da Michael Renzi, Rudj Grassi e Eugenio Soccetti.