Doppia serata al Bar Teatro

Doppio appuntamento al Bar Teatro di Villa Potenza. Domani sera ad aprire il weekend saranno i Moodoo, un quartetto che mescola rock, blues e sonorità sperimentali. A guidare la band è Daniela Mudu, voce intensa e chitarra graffiante; accanto a lei, Francesco Caporaletti al basso, Francesco Fiorentini alla chitarra e basso elettrico e Diana Selen alla batteria. Il repertorio spazia dai Nirvana ai Radiohead, passando per Amy Winehouse e Portishead. Sabato sera invece arrivano i Down South London Pink Floyd Tribute. "Quale occasione migliore – chiedono gli organizzatori – se non il 50° anniversario di "Wish You Were Here" per lasciarsi avvolgere dalle atmosfere visionarie dei Pink Floyd? La band, attiva da vent’anni, ha portato il proprio tributo fino a Londra, culla del mito floydiano. Faranno risuonare classici come "Shine On You Crazy Diamond" e "Wish You Were Here"".