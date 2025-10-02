Doppietta Civitanovese. Chiesanuova cade in casa

chiesanuova

0

civitanovese

2

CHIESANUOVA: Monti, Diouane, Mosquera, Monaco, Tacconi, D’Alesio, Bambozzi (5’st Parioli), Sopranzetti (23’t Russo), Papa (36’st Tanoni), Pasqui (15’st Mongiello), Cappelletti (9’st Persiani). All. Mobili

CIVITANOVESE: Massenz, Candia (23’st Lorenzoni), Baiocco (36’st Visciano), Guedak, Martiarena, Romero, Malavolta (23’st Macarov), Marini, Pompili Pagliari (8’ Ganev), Pitronaci (26’st Malaccari), Franco. All. Mercanti

Arbitro: Caporaletti di Macerata

Reti: 23’ Franco, 14’st Ganev

Note: spettatori 150 circa; espulso Tacconi; ammoniti Sopranzetti, Diouane, D’Alesio, Ganev; corner 5-4; recupero 2’ e 5’

Un brutto Chiesanuova cade 0-2 nei quarti, trafitto da una Civitanovese tanto giovane quanto brillante. Il blitz fornirà un bel vantaggio ai rossoblù in attesa del ritorno di coppa tra due mercoledì. Cronaca. Tra i locali prima da titolari per Papa, Cappelletti e Sopranzetti, c’è Tacconi in difesa (domenica a Matelica allenatore). Nelle fila ospiti 10/11 millennials, varie le seconde linee e esordisce Franco. La Civitanovese approccia con un fraseggio più fluido e al 23’ passa. Filtrante per Marini sul filo del fuorigioco, assist sul secondo palo dove Franco mette dentro: 0-1. Il gol non scuote un Chiesanuova che continua ad essere slegato e impreciso, invece al 36’ Marini sfiora il bis. Il mediano si destreggia dai 20 metri e spara un sinistro che si stampa sulla traversa. Secondo tempo. Sotto di un gol, il Chiesanuova si ritrova pure sotto di un uomo. Al 4’ rosso per Tacconi sugli sviluppi di un corner, è rigore. Dal dischetto Franco va di potenza ma centrale, Monti ribatte e tiene in partita i suoi. Al 14’ palla persa da Mosquera, dalla sinistra rasoterra dentro e Ganev fa 0-2. Mobili inserisce qualche big e proprio Mongiello serve una palla d’oro a Papa che sottomisura si divora la ghiotta chance. Con l’ingresso di Visciano gli ospiti controllano il ritmo.

Andrea Scoppa