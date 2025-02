Doppietta di Ferretti, il Montefano corre. Osimana al tappeto

OSIMANA

David, Galeotti, Calamita (37’ st Bonacci), Alla, Postacchini, Martedì, Ferretti (40’ st Candidi), Gabrielli, Rombini (24’ st Papa), Palmucci (31’ st Pincini), Nardacchione. Panchina: Strappini, Castignani, Bianchi, Camilloni, Taddei. All. Amadio.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (24’ st Micucci), Borgese (17’ st Calvigioni), Patrizi, Marchesini (42’ st Gigli), Fermani (47’ st Mercanti), Bambozzi, Mafei, Buonaventura (28’ st Triana Canas), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Colonnini. All. Labriola.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 10’ pt e 38’ st Ferretti, 17’ st Buonaventura.

Un’altra doppietta di Ferretti e il Montefano va. Altri tre punti per i viola contro un’Osimana che regge solo un tempo, il primo, poi va in sofferenza fisica e nelle occasioni. Con tanto di delusione e una timida contestazione verso dirigenza e squadra da parte della tifoseria. Botta e risposta delle due squadre nel giro di sette minuti. Inizia Ferretti che fa male ai "senza testa" con una punizione a girare non trascendentale, con Santarelli incerto che tocca solo il pallone non riuscendo a evitare la capitolazione (10’). Dall’altra parte ci pensa Buonaventura a riequilibrare la sfida: dopo un tiro di Mafei rimpallato da un difensore, il numero 10 controlla bene in area e poi di sinistro piazza il pallone nell’angolino più lontano (17’). L’Osimana si rende pericolosa poco dopo la mezz’ora con Mosquera impegnando David in angolo. Nel secondo tempo il Montefano parte forte: Postacchini di testa colpisce la parte interna della traversa (2’). All’11’ prima Ferretti e poi Alla creano scompiglio nella difesa ospite, con quest’ultimo che colpisce il palo esterno. Nardacchione poi sfiora l’incrocio con un tiro a giro. La pressione del Montefano viene premiata al 38’ con Ferretti – lasciato solo a centro area dalla difesa ospite – che sfrutta un passaggio rasoterra dalla sinistra di Pincini e sempre con il mancino mette il pallone nell’angolino alla sinistra di Santarelli. Il forcing dell’Osimana produce un tiro di Falcioni alle stelle. Solo in pieno recupero, sugli sviluppi di un angolo, il Montefano rischia di subire il pari due volte nel giro di pochi secondi: prima un difensore e poi David salvano sulla linea di porta su Mafei.