Doppio allarme sul lungomare sud

Lavori di sistemazione di un gazebo nell’area di un ristorante del lungomare sud, va a fuoco un ombrellone di paglia. Spavento ieri pomeriggio sul litorale Piermanni, quando le fiamme si sono sprigionate da un settore della birreria ristorante Capitan Cook, all’angolo con via Bainsizza, dove è in corso un intervento della proprietà che sta attrezzando un dehors. Poco dopo le 18, durante una fase della lavorazione, evidentemente a causa di una scintilla che si è sprigionata da uno degli attrezzi usati da un operaio, ha preso fuoco la paglia che rivestiva un mega ombrellone posto a copertura del gazebo. Inutili i tentativi di domare l’incendio con delle secchiate di acqua. Ci è voluto l’intervento di una squadra di vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e limitato i danni, che non sono fortunatamente elevati, a parte l’ombrellone incenerito. Dal rogo si è sprigionata una colonna di fumo visibile da tutta la zona sud della città e che ha generando parecchia apprensione.

In quegli stessi istanti, sul lato opposto del lungomare, un’altra emergenza sul marciapiede est e che ha richiesto l’arrivo di pattuglie di polizia municipale, commissariato e 118. Sono stati allertati per un uomo che, in stato di alterazione dovuta all’eccesso di alcol, stava infastidendo i passanti. Gli operatori del soccorso e delle forze dell’ordine hanno gestito la situazione senza troppe difficoltà.