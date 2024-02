Doppio appuntamento a ’La Serra’

La sezione Anpi di Recanati e il Circolo Arci ’La Serra’ di Recanati organizzano due iniziative nella sede del Circolo stesso in piazzale Gigli 3.

Si comincia questa sera alle 21 con il professor Gabriele Cingolani e il dottorando Ruggero Orilia che discuteranno i racconti fantastici di Primo Levi e il legame di questi con l’insieme della produzione di Levi. Presenteranno, inoltre, la proiezione di ’Procacciatori d’affari’ (1971), uno sceneggiato tratto da un racconto di Primo Levi. Seguirà dibattito aperto ai presenti.

La seconda iniziativa avrà luogo venerdì alle 18,45, sempre nella sede del Circolo, in memoria della proclamazione della Repubblica Romana, fatta nel febbraio 1849 a Roma, accorrendo in difesa della quale Giuseppe Garibaldi passò a Recanati, come una targa ancora testimonia.