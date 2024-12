Doppio appuntamento al teatro comunale con "Dialettiamoci"

Gran finale per "Dialettiamoci", al teatro di Caldarola, con un doppio appuntamento. Dopodomani alle 9, gli studenti dell’Istituto Filelfo di Tolentino, del liceo classico Leopardi di Macerata e dell’Istituto comprensivo De Magistris di Caldarola, assisteranno a un viaggio tra i dialetti marchigiani in "Il dialetto e i suoi parlanti". Introduzione di Agostino Regnicoli, intermezzi musicali di Francesco Tassoni, interventi delle compagnie teatrali. Domenica alle 17.15, spettacolo di varietà: interverranno il musicista Francesco Tassoni e il cantastorie Adriano Marchi, oltre agli attori delle compagnie che porteranno un contributo artistico dialettale a tema natalizio. Saranno assegnati i premi dalla giuria tecnica: per le migliori opera, regia, scenografia, costumi, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, attrice caratterista e attore caratterista, il premio di gradimento del pubblico e il Trofeo 5 Comuni.